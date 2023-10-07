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عربي-دولي

مقتل سيدة على يد زوجها في كندا.. أرداها قتيلة في منزلهما

Lebanon 24
07-10-2023 | 09:35
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في جريمة هزت الشارع العربي في كندا، أقدم رجل أردني على قتل زوجته الأردنية داخل منزلهما في حي برامبتون، بمنطقة بيل في كندا.

واعتقلت الشرطة الكندية على الفور الزوج باسل محمد البالغ من العمر 37 عاماً بتهمة قتل زوجته رانيا بدران البالغة من العمر 46 عاماً يوم الاثنين الماضي.
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ووفق المعلومات فقد تم استدعاء الشرطة إلى المنطقة الساعة العاشرة و27 دقيقة، وعندما وصلت الشرطة، عثر الضباط على المغدورة رانيا ولم يعلن بعد عن سبب الوفاة.


ووجهت الشرطة الكندية تهمة القتل من الدرجة الثانية إلى الزوج وما زالت القضية منظورة لدى القضاء.

بيان الخارجية الأردنية
من جانبه، قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كندا، تتابع حادث مقتل مواطنة أردنية على يد زوجها الأردني في منطقة بييل، حيث ألقت السلطات المحلية القبض على الزوج الأردني البالغ من العمر 37 عاما.

وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية أوتاوا تتابع مع السلطات المحلية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، معربا عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة. (العربية) 
المصدر: العربية

عربي-دولي

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