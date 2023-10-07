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عربي-دولي

مصر وفرنسا تناقشان جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2023 | 11:00
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ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء السبت مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، أن سامح شكري أجرى مع كولونا اتصالا هاتفيا وفي إطار المشاورات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية المؤثرة لتنسيق الجهود من أجل وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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وقال المتحدث إن الاتصال تناول بشكل مستفيض أهمية التحرك على الصعيد الدولي لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لاسيما في ظل عضوية مصر وفرنسا في مجموعة صيغة ميونخ المعنية بدفع جهود السلام.

وأكد الوزير شكري لنظيرته الفرنسية على الخطورة البالغة للأزمة الحالية وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة، ومن ثم أهمية ممارسة الأطراف لأقصى درجات ضبط النفس وانتهاج مسار التهدئة.

وأفاد أبو زيد بأن وزيري خارجية مصر وفرنسا اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات خلال الأيام القادمة والعمل من أجل احتواء الموقف المتأزم في أسرع وقت ممكن. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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