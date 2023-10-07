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أشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية إلى أن "نحن على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة"وأضاف: "هذه معركة بداية التحرير لقدسنا وأرضنا وشعبنا وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال الصهيوني".وقال هنية: "غزة اليوم تمسح عن الأمة عار الهزائم"، مشيراً إلى أن "حذرناهم وحذرنا كل العالم بأننا لن نسكت عن الذي يجري في القدس والمسجد الأقصى حتى لو صمت الجميع".كما لفت إلى أن "المسجد الأقصى في خطر حقيقي ولدينا معلومات أن الاحتلال كان عازما على مواصلة عدوانه على مقدساتنا"