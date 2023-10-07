انهار بالكامل.. فيديو يوثق لحظة تدمير الاحتلال الإسرائيلي لـ "برج فلسطين" وسط مدينة غزة

في سياق الرد على عملية "طوفان الأقصى" التي بدأت صباح اليوم السبت، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي "برج فلسطين" الذي يضم قرابة 100 شقة سكنية وصحفية، بعدّة صواريخ ودمّرته بالكامل.





ورداً على ذلك، حذّر الناطق باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" ، أبو عبيدة من "رد مزلزل"، وقال عبر تلغرام: "أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة فعلى تل أبيب أن تقف على رجلٍ واحدة وتنتظر ردنا المزلزل".

وأعلن الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد "إسرائيل".



ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في قطاع غزة. (روسيا اليوم)