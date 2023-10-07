"هآرتس" تقرّ: مواقع عدة بيد مقاتلي "حماس"

أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مواقع عدة في إسرائيل باتت بيد مقاتلي حركة "حماس"، عقب انطلاق عملية "طوفان القدس" صباح اليوم السبت.



وذكرت الصحيفة أن صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل.

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