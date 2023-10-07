Advertisement

عربي-دولي

"هآرتس" تقرّ: مواقع عدة بيد مقاتلي "حماس"

Lebanon 24
07-10-2023 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1114643-638323025927711262.png
Doc-P-1114643-638323025927711262.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مواقع عدة في إسرائيل باتت بيد مقاتلي حركة "حماس"، عقب انطلاق عملية "طوفان القدس" صباح اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة أن صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: مواقع عدة بيد مقاتلي حماس (الجزيرة)
lebanon 24
07/10/2023 22:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة أجنبية تكشف: الغرب يسعى لتحويل أوكرانيا إلى أرض محروقة
lebanon 24
07/10/2023 22:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين قد يبقى في السلطة حتى العام 2030 على الأقل.. صحيفة تكشف!
lebanon 24
07/10/2023 22:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة تكشف... هكذا تُصنع المسيّرات في أوكرانيا
lebanon 24
07/10/2023 22:26:08 Lebanon 24 Lebanon 24

صحيفة

هآرتس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:31 | 2023-10-07
08:46 | 2023-10-07
15:03 | 2023-10-07
14:57 | 2023-10-07
14:47 | 2023-10-07
14:31 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24