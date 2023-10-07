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بايدن يعلن استعداد بلاده لتقديم كافة وسائل الدعم لإسرائيل

Lebanon 24
07-10-2023 | 12:20
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده مستعدة لتقديم كافة وسائل الدعم المناسبة للحكومة والشعب في إسرائيل، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن تلك الهجمات.
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بدوره قال نتانياهو إنه تحدث مع بايدن الذي قال إن الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وكان البيت الأبيض قال إن بايدن تلقى إحاطة من كبار مسؤولي الأمن القومي حول هجمات حماس ضد إسرائيل، واصفا إياها بالإرهابية والمروعة.

وأشار بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن بايدن سيستمر في تلقي هذه الإحاطات، وإلى أن المسؤولين في البيت الأبيض سيبقون على اتصال وثيق مع نظرائهم الإسرائيليين.
المصدر: الحرة
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