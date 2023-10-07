



وأظهرت الفيديوهات عربات عسكرية معبئة بالجنود الإسرائيليين تتجه نحو قطاع غزة.



وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن تشويشا على رادارات ومعدات رقابة على حدود قطاع غزة، سبقت الاقتحامات.

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وصباح اليوم، أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل"، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد. في ظل الهجمات التي شنتها حركة "حماس" صباح السبت، تحشد "إسرائيل" قواتها باتجاه قطاع غزة.وأظهرت الفيديوهات عربات عسكرية معبئة بالجنود الإسرائيليين تتجه نحو قطاع غزة.وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن تشويشا على رادارات ومعدات رقابة على حدود قطاع غزة، سبقت الاقتحامات.وصباح اليوم، أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل"، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة، وأمرت السكان على طول المنطقة الحدودية بالبقاء في منازلهم.

وبعد هذا، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط وفقا لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، وأعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة مئات الأشخاص، منهم 40 على الأقل في حالة خطيرة.

كذلك قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: أطلقت حماس نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو إسرائيل بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة. (سكاي نيوز)