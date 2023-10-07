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باعتراف الجيش الإسرائيلي... "حماس" تعلن أسر ضباط إسرائيليين

Lebanon 24
07-10-2023 | 12:43
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أكد الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس خطفت "عسكريين ومدنيين" إسرائيليين خلال هجماتها السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغري لصحافيين "هناك جنود ومدنيون مختطفون".

وأضاف "لا أستطيع تقديم أرقام عنهم في الوقت الحالي، إنها جريمة حرب ارتكبتها حماس وسوف تدفع الثمن". 
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وذكر هاغري كذلك أن 22 موقعا في جنوب إسرائيل لا يزال يشهد قتالا مع عناصر حماس، بما في ذلك أماكن احتجاز الرهائن في بئيري وأوفاكيم.

وأكد أن القوات الإسرائيلية "وصلت إلى جميع البلدات الواقعة على حدود غزة، وتعمل على مسح كل واحدة منها"، مشيرا إلى أنه "يجري نشر أربع فرق على حدود غزة، لتنضم إلى 31 كتيبة موجودة هناك بالفعل".
 
وكانت حركة حماس، أعلنت أسرها لعشرات الجنود والضباط الإسرائيليين وذلك خلال العملية العسكرية التي ينفذها عناصر من الحركة في مستوطنات غلاف غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".

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