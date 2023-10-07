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عربي-دولي

المعارك مستمرة... إشتباكات "طوفان الأقصى" تدور في 25 موقعاً

Lebanon 24
07-10-2023 | 12:56
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أعلن متحدث عسكري إسرائيلي أن القتال يدور في قرب حدود قطاع غزة، عقب المواجهات التي انطلقت صباح السبت بعد تنفيذ حركة حماس لهجوم هو الأعنف منذ سنوات.

وقالت حماس إنها أطلقت 5000 صاروخ في أول دفعة من الصواريخ، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن 2500 صاروخ أُطلقت.
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وقال الجيش الإسرائيلي: "في العاشرة صباحا إن المقاتلين الفلسطينيين اخترقوا 3 منشآت عسكرية على الأقل على الحدود هي معبر إيريز الحدودي وقاعدة زيكيم ومقر فرقة غزة في رعيم".

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن اتصالات هاتفية من سكان أن المقاتلين داهموا بلدة سيدروت الإسرائيلية الواقعة على الحدود ووردت تقارير بوجودهم في تجمع حدودي آخر وهو كيبوتس بيري وفي بلدة أوفاكيم التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشرق من غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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