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عربي-دولي

غزة بلا كهرباء... وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بعد 13 ساعة من بدء القتال

Lebanon 24
07-10-2023 | 13:17
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أكد الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة، فيما أمرت شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد 13 ساعة من بدء القتال، استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على مستوطنة كيبوتس رائيم.
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وفي كفر غزة ونحال عوز لا تزال المعارك مستمرة بين المسلحين والسكان المحاصرين هناك.

من جانبه، أمر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي.
 
أما وزارة الصحة الإسرائيلية فأعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى 150 قتيلا و1100 جريح منذ بدء هجوم حماس على إسرائيل صباح اليوم.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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