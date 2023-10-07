غزة بلا كهرباء... وهذا ما فعله الجيش الإسرائيلي بعد 13 ساعة من بدء القتال

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أكد الجيش الإسرائيلي استعادة السيطرة على مقر قيادة فرقة غزة، فيما أمرت شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد 13 ساعة من بدء القتال، استعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على مستوطنة كيبوتس رائيم.وفي كفر غزة ونحال عوز لا تزال المعارك مستمرة بين المسلحين والسكان المحاصرين هناك.من جانبه، أمر وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس شركة الكهرباء بوقف تزويد قطاع غزة بالتيار الكهربائي.