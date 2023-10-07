رداً على ضرب "برج فلسطين".. "القسّام" تقصف تل أبيب بـ 150 صاروخاً ووزراء "إسرائيل" الى الملجأ!

قالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخاً نحو تل أبيب، ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.

وذكرت قناة "الجزيرة" إن المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة صاروخية جديدة من قطاع غزة، تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.

وأفادت بأن صافرات الإنذار دوّت، وعشرات الصواريخ أطلقت في اتجاه منطقة تل أبيب الكبرى والبلدات الواقعة جنوبها.

كذلك قالت القناة 13 الإسرائيلية أن جلسة الحكومة الإسرائيلية توقفت بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب، فيما قالت قناة "الحدث" أن وزراء الحكومة الإسرائيلية فرّوا إلى الملجأ بسبب القصف المكثف.