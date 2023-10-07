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عربي-دولي

رداً على ضرب "برج فلسطين".. "القسّام" تقصف تل أبيب بـ 150 صاروخاً ووزراء "إسرائيل" الى الملجأ!

Lebanon 24
07-10-2023 | 13:34
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قالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة بـ150 صاروخاً نحو تل أبيب، ردا على قصف البرج السكني وسط مدينة غزة.
 
وذكرت قناة "الجزيرة" إن المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة صاروخية جديدة من قطاع غزة، تجاه مواقع ومدن إسرائيلية.
وأفادت بأن صافرات الإنذار دوّت، وعشرات الصواريخ أطلقت في اتجاه منطقة تل أبيب الكبرى والبلدات الواقعة جنوبها.
 
كذلك قالت القناة 13 الإسرائيلية أن جلسة الحكومة الإسرائيلية توقفت بسبب رشقة صاروخية على تل أبيب، فيما قالت قناة "الحدث" أن وزراء الحكومة الإسرائيلية فرّوا إلى الملجأ بسبب القصف المكثف. 
 
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