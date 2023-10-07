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عربي-دولي

كشف له سبب التصعيد.. عباس يطالب ماكرون بأمر عاجل

Lebanon 24
07-10-2023 | 13:40
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التصعيد الذي تشهده المنطقة سببه الرئيسي هو انسداد الأفق السياسي، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله وسيادته في دولته بعاصمتها القدس الشرقية.
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وأوضح عباس خلال اتصال هاتفي مع ماكرون أن "العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا واستمرار إرهاب المستوطنين، في ظل صمت دولي هو الذي شجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم كما يحصل الآن في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والذي ذهب ضحيته المئات من أبناء شعبنا المدنيين والآلاف من الجرحى والأسرى".

وقال عباس إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف بحق شعبنا في الاستقلال والسيادة، والعضوية الكاملة في الامم المتحدة هو ما يوفر الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
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