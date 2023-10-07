كاونوا يحاولون التسلل إلى "إسرائيل" عبر البحر.. "السيوف الحديدية" تستهدف زوراق لعناصر حماس

استهدفت قوات البحرية الإسرائيلية اليوم السبت، عشرات من عناصر "حماس" كاونوا يحاولون التسلل إلى "إسرائيل" عبر منطقة البحر والساحل.

وأظهر مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، كيف أصابت غارات عدة زوراق مطاطية كانت تقل عناصر من حماس في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أطلقتها إسرائيل.



