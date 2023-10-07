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كاونوا يحاولون التسلل إلى "إسرائيل" عبر البحر.. "السيوف الحديدية" تستهدف زوراق لعناصر حماس

Lebanon 24
07-10-2023 | 13:47
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استهدفت قوات البحرية الإسرائيلية اليوم السبت، عشرات من عناصر "حماس" كاونوا يحاولون التسلل إلى "إسرائيل" عبر منطقة البحر والساحل.
 
وأظهر مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، كيف أصابت غارات عدة زوراق مطاطية كانت تقل  عناصر من حماس في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أطلقتها إسرائيل.

 
 
 
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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 908 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذتها حركة "حماس" اليوم السبت.

وردّت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وصدرت إدانات دولية واسعة لهجوم "حماس"، ودعت دول أخرى الى ضبط النفس.

ولم تتوقف صفارات الإنذار في المدن والقرى الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وكذلك دوّت هذه الصفارات في تل أبيب والقدس حيث اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية العديد من الصواريخ. (الحرة)
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