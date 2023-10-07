عملية "طوفان الأقصى" مستمرّة: رقم كبير لعدد القتلى الإسرائيليين.. ماذا عن شهداء غزة؟





وأضافت أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت والذي فاجأ إسرائيل.

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وأطلق مسلحو حماس آلاف الصواريخ وأرسلوا عشرات المقاتلين إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة في هجوم مفاجئ غير مسبوق في الصباح الباكر خلال عطلة يهودية كبرى السبت. وكان هذا الهجوم الأكثر دموية ضد إسرائيل منذ عقود.



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل السبت ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 232 شهيداً وإصابة نحو 1700 بجروح، جراء التصعيد الذي أعقب عملية عسكرية شنّتها حركة حماس ضد "إسرائيل" وردّ الأخيرة بغارات جوية.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحا بإصابات مختلفة". أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب "إسرائيل" أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص.وأضافت أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت والذي فاجأ إسرائيل.وأطلق مسلحو حماس آلاف الصواريخ وأرسلوا عشرات المقاتلين إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة في هجوم مفاجئ غير مسبوق في الصباح الباكر خلال عطلة يهودية كبرى السبت. وكان هذا الهجوم الأكثر دموية ضد إسرائيل منذ عقود.وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل السبت ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في القطاع إلى 232 شهيداً وإصابة نحو 1700 بجروح، جراء التصعيد الذي أعقب عملية عسكرية شنّتها حركة حماس ضد "إسرائيل" وردّ الأخيرة بغارات جوية.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 232 شهيداً و1697 جريحا بإصابات مختلفة".

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد أغلق الجيش الإسرائيلي جميع الحواجز المحيطة بالقدس، فيما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن مئات من سكان قطاع غزة يفرون من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع "إسرائيل".



وذكرت مصادر فلسطينية محلية عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين، ونقل عدد منهم إلى داخل قطاع غزة، بينهم قتلى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



من جهتها، أكدت "القناة الـ13" الإسرائيلية أنّ العدد الحالي للقتلى الإسرائيليين "هو رأس جبل الجليد فقط من العدد الحقيقي".



وفي السياق، أشار مراسل "القناة الـ12"، تامير ستاينمن، إلى أنّ هناك "كثيراً من القتلى من عناصر الأمن والإنقاذ، ومن الجيش الإسرائيلي والشرطة، ونحن نعلم، على الأقل، بأن هناك قائدين عسكريين كبيرين قُتلا".



ونفذت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صباح اليوم السبت أكبر هجوم على "إسرائيل" منذ سنوات، في هجوم مباغت تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة. (العربية + سكاي نيوز)