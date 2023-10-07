اعتُقل من فيه.. فيديو يرصد لحظة اقتحام موقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة

🚨🔥بالله عليكم ما هو كل فيديو أحلى من الثاني؟! القسام تنشر الآن مشاهد من اقتحام الكتائب لموقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/F5DNyNFU8L
— Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 7, 2023
🚨🔥بالله عليكم ما هو كل فيديو أحلى من الثاني؟! القسام تنشر الآن مشاهد من اقتحام الكتائب لموقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/F5DNyNFU8L
جديد جداً
مشاهد من اقتحام كتائب #القسام لموقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/owOz55XoNd
— بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 7, 2023
جديد جداً
مشاهد من اقتحام كتائب #القسام لموقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/owOz55XoNd