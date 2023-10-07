اعتُقل من فيه.. فيديو يرصد لحظة اقتحام موقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة

أظهرت مقاطع فيديو لحظة اقتحام الجناح العسكري لحركة "حماس" موقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه.

🚨🔥بالله عليكم ما هو كل فيديو أحلى من الثاني؟! القسام تنشر الآن مشاهد من اقتحام الكتائب لموقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/F5DNyNFU8L

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مشاهد من اقتحام كتائب #القسام لموقع "كفار عزة" العسكري شرق غزة، وقتل وأسر من فيه ضمن معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/owOz55XoNd — بلال نزار ريان (@BelalNezar) October 7, 2023

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس: "نبشّر أسرانا وأبناء شعبنا أن في قبضتنا عشرات الأسرى من الضباط والجنود وقد تم تأمينهم في أماكن آمنة وفي أنفاق المقاومة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت مقتل ما لا يقل عن 200 إسرائيلي وإصابة أكثر من 1100 آخرين، من جراء الهجوم الصاروخي وعمليات التسلل التي نفذها مسلحو "حماس".كما قالت حماس إن جناحها العسكري اجتاز خطوط الدفاع الإسرائيلية، خلال الهجوم المفاجئ الذي شنته الحركة على إسرائيل صباح السبت.وأضافت حماس في بيان، مساء السبت، إنها نفذت هجوما منسقا متزامنا على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.وأضافت الحركة أنها لا تزال تخوض معارك في 25 موقعا حتى مساء السبت، مشيرة إلى أن القتال حاليا يدور في قاعدة "رعيم" الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة. (سكاي نيوز)