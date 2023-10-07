تطمينات أميركية لإسرائيل.. هذا ما أكده وزير الدفاع الأميركي

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إتصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، مؤكداً له التزام البنتاغون بأمن إسرائيل وحقها المطلق في الدفاع عن نفسها.وجاء في بيان للبنتاغون "تحدث الوزير أوستن هذا الصباح مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لتقديم تعازيه لضحايا هذا الهجوم الإرهابي المروع والبغيض الذي شنته حماس على إسرائيل".وأكد أوستن أنه وجّه فريقه للتشاور بشكل وثيق مع جميع الشركاء والحلفاء.وكشف البيان أيضا أن أوستن سيواصل التشاور مع غالانت في الأيام والأسابيع المقبلة لضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه.وبحسب البيان، وجه الوزير أوستن فريقه للتأكد من أن وزارة الدفاع "تتشاور بشكل وثيق مع جميع حلفائنا وشركائنا الذين يشاركوننا الالتزام بالسلام ويعارضون الإرهاب".إلى ذلك، قالت القيادة المركزية في القوات الأميركية، إنها تتابع عن كثب "الوضع المرافق بالهجوم الإرهابي المروع الذي تشنه حماس ضد شعب إسرائيل".