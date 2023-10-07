Advertisement

عربي-دولي

مطالبات بحل الدولتين... مشاورات مصرية- أميركية لخفض التوتر الفلسطيني- الإسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2023 | 14:57
A-
A+
Doc-P-1114698-638323131180599776.JPG
Doc-P-1114698-638323131180599776.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي، على ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولي هو تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود "يونيو 1997" وعاصمتها القدس الشرقية.
Advertisement

من جهته، صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف، ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح وتعريض حياة المدنيين للمخاطر.

وكشف المتحدث أن محادثات الوزيرين ركزت على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، وكذا أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني، فيما دعا الوزير المصري إلى وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التي تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.

وكانت مصر قد كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة دوليا وإقليميا لمنع التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:33 | 2023-10-07
16:23 | 2023-10-07
16:15 | 2023-10-07
16:00 | 2023-10-07
15:57 | 2023-10-07
15:26 | 2023-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24