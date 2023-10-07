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عربي-دولي

بايدن يجدد دعمه لإسرائيل.. ويحذر "الأعداء" من استغلال الوضع

Lebanon 24
07-10-2023 | 15:57
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، أن بلاده ستدعم إسرائيل دائما، وحذر من أنه لا ينبغي لأي عدو لإسرائيل أن يستغل تلك الهجمات.

وقال بايدن في كلمة له في واشنطن، حول تطورات الأحداث بين إسرائيل وغزة في أعقاب هجوم حماس: "هذه ليست اللحظة المناسبة لأي جهة معادية لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات".
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وأضاف: "لن نتركها أبدا، وإن دعم حكومتي لأمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع".

وتابع: "مسؤولو إدارتي على اتصال مستمر وتنسيق متواصل مع نظرائهم الإسرائيليين" مشيرا إلى أنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وقال "كنت في اتصال مستمر مع نتانياهو بشأن التطورات"، مؤكداً وقوف أميركا إلى جانب إسرائيل "كما فعلنا دوما منذ تأسيس إسرائيل".

وكشف بايدن أنه طلب من مسؤولي إدارته أن يتواصلوا مع نظرائهم في المنطقة، لمتابعة تطورات الأحداث.
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