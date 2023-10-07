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عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي: نرفض استهداف المدنيين العزل في غزة

Lebanon 24
07-10-2023 | 16:23
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وتم خلال الاتصال، البحث في تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وتم التشديد على ضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.
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وأكد وزير الخارجية على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

كما تلقى وزير الخارجية السعودي، السبت، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وشهد الاتصال بين الجانبين بحث التهدئة في غزة وحماية المدنيين العزل.

وحثت الرياض، الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لمنع التصعيد. (العربية)
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