"اليوم الأسود"... نتنياهو يتوعد بالانتقام: سنضرب "حماس" حتى النهاية

Advertisement

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية، قائلا إن بلاده ستنتقم "لهذا اليوم الأسود"وقال نتنياهو إن "إسرائيل ستصل إلى كل مكان تختبئ فيه حماس وسنضربها حتى النهاية"، طالبا من سكان غزة "مغادرة تلك الأماكن الآن".وحمّل نتنياهو حركة حماس مسؤولية سلامة الأسرى، مشددا أن إسرائيل "ستصفي حساباتها مع كل من يلحق بهم الأذى".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل".