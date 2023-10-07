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عربي-دولي

ملك الأردن يبحث مع بايدن سبل وقف التصعيد في إسرائيل وغزة

Lebanon 24
07-10-2023 | 16:33
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نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن العاهل الأردني عبد الله الثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن تناول الأوضاع المتدهورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، و"شددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
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وحذر العاهل الأردني من تبعات استمرار التصعيد، مشيرا إلى أن انعكاساته ستكون سلبية على المنطقة، داعيا إلى "حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني"، وفق الوكالة.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الجهود الدبلوماسية والاتصالات مع دول أوروبية ووزراء خارجية دول عربية وخليجية من أجل تكثيف عملية الوساطة ووقف دوامة العنف.

وشددت الخارجية الأردنية على "أهمية إيجاد حل سياسي ينهي تفاقم حالة العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفق مبدأ حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام في المنطقة داعية كلا طرفي الصراع إلى احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية". 

وكانت حركة حماس شنت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، إذ عبر مسلحون إلى داخل بلدات إسرائيلية وقتلوا العشرات وعادوا إلى قطاع غزة بمختطفين، كما أطلقت صواريخ من القطاع باتجاه بلدات ومدن إسرائيلية.


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