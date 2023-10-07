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عربي-دولي

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الأحياء والمباني السكنية في غزة (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2023 | 23:13
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات إسرائيلية، على عدد من الأبنية والمواقع في قطاع غزة.
ووفق الوكالة، فقد قصف الطيران الإسرائيلي بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.



ومن بين المواقع التي قصفتها إسرائيل بعدد من الصواريخ، ملعب فلسطين وطريقا رئيسيا في محيطه.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.
وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.
وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت.
ووفق جوناثان كونريكوس، أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي فإن "القتال لا يزال مستمرا في جنوب إسرائيل، وما زال هناك أعضاء من حماس داخل إسرائيل".
وأضاف: "عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس في غزة سيشكل مستقبل هذه الحرب".
وأشار المتحدث إلى أن "أكثر من 3 آلاف صاروخ هجمت على إسرائيل السبت. بفعل القبة الحديدية تصدينا للكثير من الهجمات الصاروخية".
وتابع كونريكوس قائلا إن: "أكثر من 200 إرهابي قضى عليهم الجيش الإسرائيلي". (سكاي نيوز)
 
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