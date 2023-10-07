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بيت حانون... قصف إسرائيلي يوقع 12 شهيدًا من عائلة واحدة

Lebanon 24
07-10-2023 | 23:29
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل 12 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بيت حانون.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد بلغت حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية منذ صباح السبت، 232 قتيلا، ونحو 1700جريح، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.
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من جانبها، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.


وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.
 

حرب طويلة وصعبة
 
 
قال بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني وافق على قرارات لتدمير القدرات العسكرية لحماس وحركة الجهاد.

وشدد نتانياهو على أن إسرائيل "مقبلة على حرب طويلة وصعبة. لقد فرضت علينا الحرب نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".

وأضاف: "تنتهي المرحلة الأولى في هذه الساعات بتدمير معظم قوات العدو التي توغلت في أراضينا".
 
وتابع: "في الوقت نفسه بدأنا التشكيل الهجومي وسيستمر دون تحفظ ودون راحة حتى تحقيق الأهداف".

واختتم قائلا: "سنعيد الأمن لمواطني إسرائيل وسننتصر". (سكاي نيوز)
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