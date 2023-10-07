قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.



وجاء الطلب الفلسطيني في أعقاب إطلاق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة، ردا على هجمات نفذتها الحركة ضد إسرائيل.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن حصيلة قتلى الفلسطيين منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بلغت 232 ونحو 1700جريح، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.







وفي المقابل، وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.



وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.



وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الوضع في إسرائيل لا يزال خارج نطاق السيطرة الكاملة بعد هجوم حماس المباغت.



ووفق جوناثان كونريكوس، أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي فإن "القتال لا يزال مستمرا في جنوب إسرائيل، وما زال هناك أعضاء من حماس داخل إسرائيل".



وأضاف: "عدد المدنيين والعسكريين المحتجزين لدى حماس في غزة سيشكل مستقبل هذه الحرب".



وأشار المتحدث إلى أن "أكثر من 3 آلاف صاروخ هجمت على إسرائيل السبت. بفعل القبة الحديدية تصدينا للكثير من الهجمات الصاروخية". (سكاي نيوز)