إسرائيل تؤكد مقتل قائد لواء بالقوات الخاصة.. وتنشر صور "أهداف قيّمة" لحماس

أكد الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل قائد عسكري، مؤكدا شن قواته غارات على بنى تحتية ومقرات تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر موقع "إكس" إن العقيد يهونتان شتينبرغ، 42 سنة، قائد لواء ناحالو، وهو من كيبوتس شومريا، قتل اليوم خلال اشتباكات قرب "كيرم شالوم".

🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.



COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023 Advertisement

وقدم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تفاصيل من الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ردا على هجوم حماس.



وقال أدرعي في تغريدات على "إكس" إن طائرات مقاتلة "شنت غارة على برجين كانا يستخدمهما مسؤولو منظمة "حماس لارتكاب عمليات إرهابية".



وشنت القوات الإسرائيلية غارة على "برج يسمى مبنى 'فلسطين' والذي احتوى على مكاتب لعدة وحدات ومنظومات" تابعة للحركة تستخدم لتوجيه العمليات، بحسب أدرعي.



كشف أدرعي أن الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة "لمنظومة والاستخبارات الحمساوية، ومنظومة الإنتاج التابعة للمنظمة ومكاتب تابعة لمسؤولي القيادة".



وأشار إلى تنفيذ غارة على "برج احتوى على مكاتب استخدمه جهاز الأمن الوطني لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفا "إجمالاً تم شن غارات على أربعة أهداف قيمة تابعة للمنظمة الإرهابية".



وكانت حركة حماس شنت أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود، إذ عبر مسلحون إلى داخل بلدات إسرائيلية وقتلوا العشرات وعادوا إلى قطاع غزة بمختطفين.



ومن بين القتلى والجرحى عدد من الجنود الإسرائيليين وفقا للجيش الإسرائيلي الذي لم يكشف لغاية الآن عن أعدادهم بالتحديد.(الحرة)



