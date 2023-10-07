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بعد احتجازهم لساعات.. تحرير رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في مستوطنة بمحيط غزة

Lebanon 24
07-10-2023 | 23:43
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، تحرير الرهائن في مستوطنة بئيري بعد احتجازهم لساعات من قبل مقاتلي حركة حماس.

ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن تعداد الرهائن الذين تم تحريرهم في مستوطنة بئيري الواقعة في غلاف غزة، يبلغ 50 رهينة.
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وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد قالت اليوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة (حماس) في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف الليل إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة في هجوم مباغت على بلدات إسرائيلية يوم السبت "أكثر مما أعلن نتانياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة".

وأضاف المتحدث أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة "وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة".(سكاي نيوز)

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