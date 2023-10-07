بـ100 صاروخ... شاهد لحظة استهداف حماس لمواقع في عسقلان

أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، بقصف مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القصف الذي نفذته كتائب القسام.





وجاء قصف كتائب القسام لعسقلان بعدما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات إسرائيلية، على عدد من الأبنية والمواقع في قطاع غزة.

ووفق الوكالة، فقد قصف الطيران الإسرائيلي بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين. (سكاي نيوز)