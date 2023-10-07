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ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم "حماس"

Lebanon 24
07-10-2023 | 23:52
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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس على بلدات إسرائيلية، السبت، لأكثر من 300 شخص، بحسب ما ذكره مراسل الحرة.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى الحصيلة ذاتها وفق ما نقلته مواقع عبرية عن مصادر طبية.
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ومن المتوقع أن يزداد عدد القتلى وفق الصحيفة الإسرائيلية. 

وأصيب 1590 شخصا على الأقل بجروح، "العديد منهم في حالة حرجة"، بحسب الصحيفة. 

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية أن المستشفيات تلقت 985 مصابا، في آخر تحديث لبياناتها.

ويرجح أن حركة حماس اختطفت عشرات المدنيين وعناصر من قوات الجيش الإسرائيلي واصطحبتهم معها إلى قطاع غزة، في حين "تباهت" حماس، المصنّفة إرهابيا، بأن عدد الرهائن أعلى مما تتوقعه إسرائيل. 

من جهتها، أكدت وكالة "وفا" الفلسطينية تسجيل 232 قتيلا ونحو 1700 جريحا.

وكانت حصيلة سابقة للقتلى في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على بلدات جنوبي إسرائيل سجلت نحو 250 قتيلا. 


ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس على بلدات جنوبي إسرائيل إلى نحو 200 قتيل، فيما سقط ما لايقل عن 232 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد جرحى الهجوم بلغ نحو 1452 شخصا، العديد منهم في حالة خطيرة.

وقالت إن هناك 18 شخصا في حالة حرجة، و267 في حالة خطيرة، و279 في حالة متوسطة.

ومن بين القتلى والجرحى عدد من الجنود الإسرائيليين وفقا للجيش الإسرائيلي الذي لم يكشف لغاية الآن عن أعدادهم بالتحديد. (الحرة)
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