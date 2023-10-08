Advertisement

عربي-دولي

بعد هجمات حماس... البيت الأبيض يستبعد تأثر مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية

Lebanon 24
08-10-2023 | 00:01
A-
A+
Doc-P-1114773-638323456210736402.jpg
Doc-P-1114773-638323456210736402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استبعدت الولايات المتحدة، السبت، أن تتأثر مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل جراء الهجمات التي شنتها حركة حماس على بلدات إسرائيلية، مؤكدة عملها مع شركاْ عدة للعمل على تهدئة التوتر.

Advertisement
وأجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مشاورات مع مسؤولين في السعودية وتركيا وبريطانيا وألمانيا ومصر ولبنان على خلفية التصعيد العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن مسؤولين أميركيين أجروا اتصالات مع نظرائهم اللبنانيين من أجل احتواء تصعيد حركة حماس، مضيفا أن بلينكن دعا في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إلى تنسيق الجهود للتوصل إلى وقف فوري لهجمات حماس ضد إسرائيل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، بشأن هجمات حماس.

واستبعد البيت الأبيض أن تؤثر هجمات حماس على جهود تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل "رغم أن هذا المسار لا يزال طويلا".

كما أشار إلى أنه "من المبكر تحديد الدور الإيراني في هجمات حماس ضد إسرائيل".

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أنه "لم نر أي معلومات أو مؤشرات بشأن هجمات حماس من أي جهة بشكل مسبق".

وتأتي تحركات البيت الأبيض لاحتواء التصعيد العسكري بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد شن حركة حماس التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، هجوما مباغتا هو الأعنف على إسرائيل منذ عقود خلّف "300 إسرائيلي على الأقل حتى اللحظة وسجل نحو 1600 إصابة" بحسب ما نقله مراسل الحرة،  فيما سقط في الجانب الفلسطيني 232 قتيلا و1697 جريحا بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:37 | 2023-10-08
04:28 | 2023-10-08
04:10 | 2023-10-08
04:00 | 2023-10-08
03:59 | 2023-10-08
03:47 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24