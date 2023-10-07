إسرائيل تواصل غاراتها على غزة.. ونتنياهو يلوّح بحرب طويلة وصعبة

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وأكد نتنياهو ليل السبت الأحد أن المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق على تدمير كل تلك القدرات. كما شدد على أن بلاده مقبلة على حرب طويلة وصعبة.



وكان نتنياهو توعد بكلمة سابقة أمس السبت بالانتقام من هذا اليوم الأسود. وقال "سننتقم بشدة لما حدث في هذا اليوم الشرير".



كما أضاف أن حماس "شنت حربا قاسية وشريرة".



لكنه أكد أن قواته ستنتصر في هذه الحرب، و"إن كان الثمن باهظا للغاية بحيث لا يمكن تحمله" وفق تعبيره. وأردف: "حماس تريد قتلنا جميعا.. هذا عدو يقتل الأمهات والأطفال في بيوتهم وفي أسرتهم، ويخطف كبار السن والأطفال والفتيات المراهقات".



وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأحد غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع المكتظ بالسكان. وقصفت الطائرات الإسرائيلية برجاً وسط غزة.



أتى ذلك، بعدما قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر عقب اجتماعه في وقت مبكر وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى القطاع.



حماس: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما أعلنه نتنياهو

وأكدت حماس أن عدد الأسرى لديها أكبر مما تتوقعه تل أبيب. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح المسلح لحماس، في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسروا "أكثر مما أعلن بنيامين نتنياهو بأضعاف مضاعفة".



إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 والجرحى نحو 1500 منهم 290 حالة حرجة، جراء الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس جوا وبرا وبحرا، وعمليات التوغل المباغتة التي نفذتها عناصر مسلجة تابعة للحركة، منذ فجر السبت، بالعمق الإسرائيلي.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 232، والمصابين لـ1700 جراء الغارات على غزة. أما الهلال الأحمر الفلسطيني فأكد إصابة 92 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس، بينها 30 بالرصاص الحي.



كما قال الجيش الإسرائيلي إن القتال ما زال مستمراً في 22 موقعاً داخل إسرائيل، إضافة إلى عدة حالات احتجاز رهائن وصفها "بالخطيرة".



وأكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 3500 صاروخ أطلقت نحو إسرائيل منذ صباح اليوم، وأنه مستعد لأي تصعيد على الحدود الشمالية.



وقالت هيئة البث الإسرائيلي الأحد إن قوات الجيش والشرطة تمكنت من تحرير رهائن في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.



أكد الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أن دعم بلاده لإسرائيل "صلب كالصخر" و"راسخ" بعد الهجوم الذي شنّته حركة حماس. في اليوم الثاني من عملية "طوفان الأقصى" المُباغتة لحركة حماس، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد.وأكد نتنياهو ليل السبت الأحد أن المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق على تدمير كل تلك القدرات. كما شدد على أن بلاده مقبلة على حرب طويلة وصعبة.وكان نتنياهو توعد بكلمة سابقة أمس السبت بالانتقام من هذا اليوم الأسود. وقال "سننتقم بشدة لما حدث في هذا اليوم الشرير".كما أضاف أن حماس "شنت حربا قاسية وشريرة".لكنه أكد أن قواته ستنتصر في هذه الحرب، و"إن كان الثمن باهظا للغاية بحيث لا يمكن تحمله" وفق تعبيره. وأردف: "حماس تريد قتلنا جميعا.. هذا عدو يقتل الأمهات والأطفال في بيوتهم وفي أسرتهم، ويخطف كبار السن والأطفال والفتيات المراهقات".وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأحد غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع المكتظ بالسكان. وقصفت الطائرات الإسرائيلية برجاً وسط غزة.أتى ذلك، بعدما قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر عقب اجتماعه في وقت مبكر وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى القطاع.وأكدت حماس أن عدد الأسرى لديها أكبر مما تتوقعه تل أبيب. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح المسلح لحماس، في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسروا "أكثر مما أعلن بنيامين نتنياهو بأضعاف مضاعفة".إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 والجرحى نحو 1500 منهم 290 حالة حرجة، جراء الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس جوا وبرا وبحرا، وعمليات التوغل المباغتة التي نفذتها عناصر مسلجة تابعة للحركة، منذ فجر السبت، بالعمق الإسرائيلي.من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 232، والمصابين لـ1700 جراء الغارات على غزة. أما الهلال الأحمر الفلسطيني فأكد إصابة 92 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس، بينها 30 بالرصاص الحي.كما قال الجيش الإسرائيلي إن القتال ما زال مستمراً في 22 موقعاً داخل إسرائيل، إضافة إلى عدة حالات احتجاز رهائن وصفها "بالخطيرة".وأكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 3500 صاروخ أطلقت نحو إسرائيل منذ صباح اليوم، وأنه مستعد لأي تصعيد على الحدود الشمالية.وقالت هيئة البث الإسرائيلي الأحد إن قوات الجيش والشرطة تمكنت من تحرير رهائن في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.أكد الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أن دعم بلاده لإسرائيل "صلب كالصخر" و"راسخ" بعد الهجوم الذي شنّته حركة حماس.

مواقف دولية

في المواقف أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس السبت أن دعم بلاده لإسرائيل "صلب كالصخر" و"راسخ" بعد الهجوم الذي شنّته حركة حماس.



وقال بايدن: "اليوم يتعرض شعب إسرائيل لهجوم من منظمة إرهابية هي حماس. في هذه اللحظة المأساوية أود أن أقول له وللعالم وللإرهابيين في كل مكان إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل. لن نخفق أبدا في دعمهم".



من جهته، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس السبت محادثات مع نظيره المصري سامح شكري على أمل أن تساعد مصر في وضع حد للهجوم الذي تشنه حركة حماس ضد إسرائيل، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية.



وشدد بلينكن خلال مكالمة مع شكري على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري للهجوم المروع الذي يشنه إرهابيو حماس ضد إسرائيل"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر.

إلى ذاك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

تصعيد غير مسبوق

وكان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شهد أمس السبت تصعيداً غير مسبوق منذ سنوات طويلة. إذ اجتاح مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عدة بلدات إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل نحو 300 إسرائيلي وأسر العشرات أيضا، في أعنف يوم دموي تشهده إسرائيل منذ حرب أكتوبر قبل 50 عاماً.(وكالات)



