إسرائيل تواصل غاراتها على غزة.. ونتنياهو يلوّح بحرب طويلة وصعبة

في اليوم الثاني من عملية "طوفان الأقصى" المُباغتة لحركة حماس، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مواقع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد.
وأكد نتنياهو ليل السبت الأحد أن المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق على تدمير كل تلك القدرات. كما شدد على أن بلاده مقبلة على حرب طويلة وصعبة.
وكان نتنياهو توعد بكلمة سابقة أمس السبت بالانتقام من هذا اليوم الأسود. وقال "سننتقم بشدة لما حدث في هذا اليوم الشرير".
كما أضاف أن حماس "شنت حربا قاسية وشريرة".
لكنه أكد أن قواته ستنتصر في هذه الحرب، و"إن كان الثمن باهظا للغاية بحيث لا يمكن تحمله" وفق تعبيره. وأردف: "حماس تريد قتلنا جميعا.. هذا عدو يقتل الأمهات والأطفال في بيوتهم وفي أسرتهم، ويخطف كبار السن والأطفال والفتيات المراهقات".
وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأحد غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع المكتظ بالسكان. وقصفت الطائرات الإسرائيلية برجاً وسط غزة.
أتى ذلك، بعدما قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر عقب اجتماعه في وقت مبكر وقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع إلى القطاع.
حماس: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما أعلنه نتنياهو
وأكدت حماس أن عدد الأسرى لديها أكبر مما تتوقعه تل أبيب. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح المسلح لحماس، في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسروا "أكثر مما أعلن بنيامين نتنياهو بأضعاف مضاعفة".
إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية السبت ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 والجرحى نحو 1500 منهم 290 حالة حرجة، جراء الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس جوا وبرا وبحرا، وعمليات التوغل المباغتة التي نفذتها عناصر مسلجة تابعة للحركة، منذ فجر السبت، بالعمق الإسرائيلي.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 232، والمصابين لـ1700 جراء الغارات على غزة. أما الهلال الأحمر الفلسطيني فأكد إصابة 92 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس، بينها 30 بالرصاص الحي.
كما قال الجيش الإسرائيلي إن القتال ما زال مستمراً في 22 موقعاً داخل إسرائيل، إضافة إلى عدة حالات احتجاز رهائن وصفها "بالخطيرة".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 3500 صاروخ أطلقت نحو إسرائيل منذ صباح اليوم، وأنه مستعد لأي تصعيد على الحدود الشمالية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي الأحد إن قوات الجيش والشرطة تمكنت من تحرير رهائن في عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أن دعم بلاده لإسرائيل "صلب كالصخر" و"راسخ" بعد الهجوم الذي شنّته حركة حماس.
إلى ذاك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها وجهت مندوبيتها الدائمة لدى الجامعة العربية لطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.