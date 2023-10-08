"لا تقتلوني".. فيديو يوثق لحظة اختطاف شابة على أيدي عناصر حركة حماس

نشرت عائلة شابة اسمها، نوا أرغماني، مقطع فيديو يظهر لحظة اختطافها على أيدي عناصر تابعين لحركة حماس، وفق ما أكدته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وذكرت الصحيفة أن المقطع يوثق اختطاف الشابة على متن دراجات نارية تابعة لحماس وهي تصرخ قائلة: "لا تقتلوني"، ومدت ذراعها نحو شريكها، آفي ناتان، الذي اختطفته أيضا حماس.

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وكان ناتان وأرغماني قد توجها لحضور مهرجان موسيقي جنوبي إسرائيل.



ولم يتمكن موقع الحرة من التأكد من صحة المقطع بصورة مستقلة.



وقالت الصحيفة إن مقاطع أخرى أظهرت تواجد أرغماني في غزة وهي تشرب رشفة من الماء.



ويرجح أن حركة حماس اختطفت عشرات المدنيين وعناصر من قوات الجيش الإسرائيلي واصطحبتهم معها إلى قطاع غزة، في حين "تباهت" حماس، المصنّفة إرهابيا، بأن عدد الرهائن أعلى مما تتوقعه إسرائيل. (الحرة)