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عربي-دولي

فوجئوا بهجوم "حماس": 500 مفقود بعد مهرجان موسيقي إسرائيلي.. فيديو يوثق لحظات الهروب

Lebanon 24
08-10-2023 | 00:17
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية انه بينما كان المئات يحضرون مهرجانا موسيقيا في صحراء النقب جنوبي إسرائيل، في وقت متأخر من ليل الجمعة، فوجئوا بالصواريخ ونيران المسلحين الفلسطينيين صباح السبت الباكر في إطار هجوم حماس المباغت.

وكانت مقاطع فيديو معنونة بـ"هروب جماعي"، انتشرت أمس السبت، وتظهر عشرات الشباب والشابات يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة.
 
 
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ما قصة فيديو "الهروب الجماعي"؟
تسلل مسلحون فلسطينيون إلى مهرجان موسيقي قرب من أوريم، وشرعوا في إطلاق النار، واضطر بعض الشباب الإسرائيليين للاختباء لساعات في سياراتهم.

وقالت "نيويورك تايمز" إن التقارير تتحدث عن مئات المفقودين بعد فرارهم من المهرجان، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت القوائم تنتشر مساء أمس السبت بأسماء الحاضرين الذين ما زالوا مفقودين، وتحتوي إحداها على أكثر من 500 اسم.

ولا يزال من غير الواضح عدد القتلى أو المصابين في مكان الحادث، بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عشرات الجثث شوهدت أثناء نقلها من موقع المهرجان.

وكشف شاهد عيان: "تم إطلاق النار على الناس في سياراتهم أثناء محاولتهم الفرار".

وأشار إلى أن المهرجان الذي أقيم للاحتفال بعيد العرش اليهودي، بدأ الساعة 11 من مساء الجمعة، واستمر حتى صباح السبت.

وتأتي الواقعة ضمن الهجوم، الذي نفذته حركة حماس صباح أمس السبت، وشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.(سكاي نيوز)

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