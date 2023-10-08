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نتنياهو يريد "دعما أميركيا طارئا" من أجل نظام القبة الحديدية

Lebanon 24
08-10-2023 | 00:30
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تخطط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للإعلان عن مساعدات عسكرية لدعم إسرائيل في الحرب ضد حركة حماس، وفق ما ذكر مسؤول أميركي، السبت، لموقع "أكسيوس"، الذي أشار أيضا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، "يريد دعما أميركيا طارئا" من أجل نظام القبة الحديدية.
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وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن نتانياهو "يريد تمويلا أميركيا طارئا، "لشراء المزيد من الصواريخ لنظام القبة الحديدية الدفاعي".

ووفقا للموقع الأميركي ذاته، فإنه "من المتوقع أن تشن إسرائيل هجوما مضادا واسع النطاق في غزة، قد يستغرق عدة أسابيع، ومن المرجح أن يحتاج إلى مساعدة عسكرية أميركية إضافية، خاصة إذا توسعت الحرب إلى جبهات أخرى مثل لبنان".

وبعد جولة القتال بين إسرائيل وغزة التي استمرت 11 يوما في أيار عام 2021، قدمت الولايات المتحدة مليار دولار لإعادة تجديد النظام الدفاعي.

وقال المسؤول الأميركي، الذي لم يكشف عن هويته، إن "مسؤولي إدارة بايدن بدأوا التحدث مع نظرائهم الإسرائيليين، صباح السبت، حول المساعدة العسكرية الأميركية المحتملة".

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قد تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء السبت، "لضمان حصول إسرائيل على الدعم الذي تحتاجه".


وجدد أوستن تأكيده على "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل"، وذلك في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس. (الحرة)
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