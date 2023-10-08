"مكّن المسلحين الفلسطينيين من الهجوم"... جمهوريون ينتقدون سياسات بايدن تجاه إيران

استغل المرشحون الجمهوريون للرئاسة هجمات حماس على إسرائيل، السبت، لانتقاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، وسعوا إلى تصويره أنه "مكن" المسلحين الفلسطينيين من الهجوم، في حين فنّدت الإدارة الأميركية ومشرعون ديمقراطيون تلك الاتهامات.

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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن العديد من المتنافسين الأساسيين جادلوا بأن هناك صلة بين الهجمات المباغتة وصفقة إطلاق سراح الرهائن الأخيرة بين إدارة بايدن وإيران الداعمة منذ فترة طويلة لحماس، والتي تصنفها واشنطن على لوائح الإرهاب.



وقال مسؤول في البيت الأبيض، السبت، عقب الهجمات إنه "من المبكر تحديد الدور الإيراني في هجمات حماس ضد إسرائيل".



ورد العضو الديمقراطي في مجلس النواب، براد شيرمان، على تلك الاتهامات، قائلا إن "انتقادات الجمهوريين للرئيس بايدن بشأن صفقة إيران سخيفة ولا تنصف جهوده في سبيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، وفق ما ذكره مراسل "الحرة".



وألقى الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي قدم نفسه مرارا وتكرارا على أنه حليف لا يتزعزع لإسرائيل والذي والذي نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في عام 2018، باللوم على بايدن في الصراع.



وخلال حملته الانتخابية، السبت، في واترلو بولاية أيوا، قال ترامب إن الهجمات وقعت لأنه "ينظر إلينا على أننا ضعفاء وغير فعالين، مع زعيم ضعيف حقا".



ذهب ترامب إلى أبعد من ذلك بحسب الصحيفة، قائلا إن صفقة الرهائن كانت حافزا للهجمات: "الحرب حدثت لسببين". الولايات المتحدة تعطي وأعطت لإيران 6 مليارات دولار على الرهائن".



ولم يكن ترامب، المرشح الأوفر حظا في الحزب الجمهوري، وحده من هاجم بايدن، إذ ألقى أغلب الجمهوريون اللوم على الرئيس الأميركي.



وفي مقطع فيديو نشر على "إكس"، انتقد حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إدارة بايدن لقرارات سياستها الخارجية في الشرق الأوسط.





وقال: "لقد ساعدت إيران في تمويل هذه الحرب ضد إسرائيل، وساعدت سياسات جو بايدن التي تساهلت مع إيران في ملء خزائنها"، مضيفا "إسرائيل تدفع الآن ثمن هذه السياسات". (الحرة)