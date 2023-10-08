تقارير إسرائيلية تتحدث عن تحرير "عشرات الرهائن"

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن القوات الإسرائيلية حررت عشرات الرهائن، الذين كانوا في قبضة مسلحين فلسطينيين.



واحتجز مسلحون فلسطينيون عددا من الرهائن الإسرائيليين، ضمن الهجوم الذي نفذته حركة حماس صباح السبت، وشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

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وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إنه تم إنقاذ عشرات الرهائن في "كيبوتس بئيري" و"أوفكيم" من قبل قوات الأمن، بعدما ظلوا محتجزين لعدة ساعات.



و"كيبوتس بئيري" و"أوفكيم" مستوطنتان تقعان في صحراء النقب، على مقربة مع قطاع غزة.



وبحسب قناة "كان" المحلية، فقد تم تحرير ما لا يقل عن 48 شخصا في "كيبوتس بئيري".



وفي نفس السياق، تشير مصادر محلية إلى أن عددا من الرهائن جرى نقلهم إلى القطاع، على يد حماس.



وكان المتحدث باسم الجناح المسلح لحركة حماس قال في تسجيل بث بعد وقت قصير من منتصف ليل السبت، إن العدد الإجمالي للإسرائيليين الذين أسرتهم الحركة "أكثر مما أعلن بنيامين نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بأضعاف مضاعفة".



وأضاف المتحدث أن الأسرى موجودون بكل المحاور في قطاع غزة، و"سيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة". (سكاي نيوز)



