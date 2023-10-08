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عربي-دولي
لليوم الثاني.. تجدد الاشتباكات وعمليات التسلل إلى مستوطنات إسرائيلية (فيديو)
Lebanon 24
08-10-2023
|
02:45
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لليوم الثاني، تجددت الاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في عدد من المواقع منها مقر الشرطة بمدينة سديروت، بينما سمع دوي إطلاق نار في مستوطنة زيكيم، الأحد.
كما تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن محاولة تسلل جديدة لمسلحين فلسطينيين، في مستوطنة أشكول القريبة من قطاع غزة، صباح الأحد.
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وفي السياق ذاته، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن "سلاح البحرية حيّد مخربيّن اثنين في منطقة شاطئ زيكيم"، بعد "محاولة تسلل" إلى البلدات الإسرائيلية القريبة.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن اشتباكا مع مسلحين فلسطينيين وقع في مستوطنة ياتيد، في غلاف غزة.
وأعلنت حماس، التي تشن هجوما منذ صباح أمس السبت، أن مسلحيها لا يزالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل إسرائيل، منها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم.
وأضافت الحركة أنها تدعم هجوم مسلحيها بالقذائف الصاروخية، التي تطلق من قطاع غزة.
كما أكدت حماس عودة مسلحين تابعين لها إلى قطاع غزة، الأحد، بعد تنفيذ مهمة في قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية، مقر قيادة فرقة غزة.
وبدأت حماس هجومها فجر السبت، بإطلاق وابل كبير من الصواريخ على جنوب إسرائيل، مما أتاح غطاء لتسلل غير مسبوق للمسلحين من غزة إلى إسرائيل عبر عدة اتجاهات.
واتسع نطاق الصراع، الأحد، إذ أطلق حزب الله من لبنان قذائف على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب مزارع شبعا المحتلة، وردت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي على مصدر النيران.(سكاي نيوز)
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