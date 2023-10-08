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عربي-دولي

بعد السيطرة على قاعدة "رعيم" الاسرائيلية.. حماس تعلن عودة مسلحيها إلى غزة

Lebanon 24
08-10-2023 | 02:56
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أعلنت حركة حماس في مقطع فيديو، عودة مسلحيها إلى قطاع غزة، الأحد، بعد سيطرتهم على قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية.

ونشر الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو، يظهر مشاهد من سيطرة مسلحيها على قاعدة "رعيم" العسكرية، ثم عودتهم إلى قطاع غزة.
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وقاعدة "رعيم" هي مقر فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، وقالت حماس إن مقاتليها "نفذوا المهام التي أوكلت لهم".

ويوثق الفيديو عمليات لتبادل إطلاق النار وسقوط قتلى من الجانب الإسرائيلي، ثم شوهد المسلحون الفلسطينيون وهم يعودون أدراجهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في العاشرة من صباح السبت، إن المسلحين الفلسطينيين اخترقوا 3 منشآت عسكرية على الأقل على الحدود، هي معبر إيريز الحدودي وقاعدة زيكيم ومقر فرقة غزة في رعيم.

وجاءت السيطرة على "رعيم" ضمن عملية "طوفان الأقصى"، التي تنفذها حركة حماس منذ صباح السبت، وشملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.
 أطلقت حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في أنحاء البلاد.(سكاي نيوز)


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