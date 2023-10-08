تطورات غزة قلبت المشهد رأسا على عقب.. فيديو يورط مستشار بايدن!

انقلب المشهد رأساً على عقب، وأثبتت التطورات الدراماتيكية التي شهدتها غزة فداحة الخطأ الذي وقع فيه مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وذلك في غضون 8 أيام فقط.



فالأسبوع الماضي أكد المسول الأميركي الرفيع لمجلة "ذي أتلانتيك" أن التطورات الإيجابية المتعددة التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط، سمحت لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتركيز على مناطق أخرى ومشاكل مختلفة.



كما شدد على أن " الشرق الأوسط بات اليوم أكثر هدوء مما كان عليه منذ عقدين من الزمن".

National Security Advisor Jake Sullivan last week: “The Middle East is quieter today than it has been for two decades” pic.twitter.com/1Q4oitJNDx — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) October 8, 2023 Advertisement

إلا أن الهجوم المباغت الذي نفذته الفصائل الفلسطينية فجر أمس السبت، لا شك فاجأ سوليفان كما باغت القوات الإسرائيلية.



خطأ فادح

ما دفع العديد من المنتقدين على وسائل التواصل إلى إعادة مشاركة فيديو مستشار الأمن القومي، معتبرين أنه ارتكب خطأ فادحاً في قراءة المشهد، وتقدير التطورات في الشرق الأوسط.



فيما رأى عدد من المحللين أن التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الساعات الماضية ستضع لاحقا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الذي طالما فاخر بأنه ممسك للأمن بقوة في البلاد في موقف محرج جداً.



كما اعتبروا أن تلك الأحداث الدراماتيكية أثبتت أيضا أن بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية غير مدركين في معظم الأوقات، أو لا يتوقعون ولا يقرأون كما يجب الإشارات في بعض الملفات الشرق أوسطية الحساسة.(العربية)





