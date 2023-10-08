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خلال الساعات المقبلة.. الجيش الإسرائيلي سيُخلي مستوطنات غلاف غزة

Lebanon 24
08-10-2023 | 03:47
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أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش سيخلي سكان مستوطنات غلاف غزة خلال الساعات المقبلة.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي للحديث عن آخر تطورات هجوم حماس على إسرائيل المستمر منذ صباح السبت، إن اشتباكات عنيفة تدور في موقع كفار عزة العسكري مع مسلحين فلسطينيين.
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وأكد المتحدث مقتل مئات المسلحين الفلسطينيين وأسر العشرات منهم، في المعارك التي دارت مع الجيش الإسرائيلي.(سكاي نيوز)

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