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عربي-دولي

مقاتلو حماس ما زالوا بالداخل.. وإسرائيل تعترف: لم ننجح بعد

Lebanon 24
08-10-2023 | 03:59
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أعلنت حركة حماس أن مقاتليها لا يزالون في الداخل الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن قواته لا تزال تتصدى للمتوغلين الفلسطينيين في عدد من المستوطنات والمدن الإسرائيلية،.

وأوضحت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، في بيان اليوم الأحد أن مقاتليها ما زالوا "يخوضون اشتباكات ضارية" في عدة مواقع داخل إسرائيل.
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كما ذكرت أن القتال لا يزال يجري في عدة مناطق متاخمة لقطاع غزة من بينها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد، وكيسوفيم.

لم ننجح بعد
من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لا تزال بعيدة عن إعلان النجاح في التصدي للمتوغلين. وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي، لموقع يديعوت أحرونوت "نحن بعيدون عن الإعلان عن نجاحنا في التصدي للمتوغلين الذين دخلوا الأراضي الإسرائيلية".

كما أردف قائلا: "بشكل لا لبس فيه - هناك مسلحون داخل حدود إسرائيل".

فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف 426 هدفا في غزة.

أتى ذلك بعد أن تجدد القصف على القطاع المكتظ بالسكان منذ صباح اليوم، بشكل عنيف لا سيما وسط المدينة.

هجوم مباغت
في حين ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 313 ونحو 1900 مصاب منذ بدء المواجهات، وفق ما أوضح وكيل وزارة الصحة الفلسطينية يوسف أبو الريش للعربية/الحدث.

أما على الجانب الإسرائيلي فوصل عدد القتلى إلى 350 وأكثر من 1700 مصاب، لاسيما بعد إعلان الجيش مقتل 30 من أفراد الشرطة منذ يوم أمس.(العربية)


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