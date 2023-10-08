قتل إثنين منهم.. شرطي مصري يُطلق النار على سيّاح إسرائيليين

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني مصري قوله إن أحد أفراد الشرطة أقدم على أطلاق النار من سلاحه الشخصي وقتل سائحين إسرائيليين في منطقة المنشية في الإسكندرية.

وأُفيد عن مقتل مواطن مصري وإصابة آخر بحادث إطلاق النار.

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ونقلت "العربية" عن مصادر قولها إن فريقاً أمنياً مصرياً بدأ التحقيق في الهجوم على فوج سياحي إسرائيلي بالأسكندرية، مشيرة إلى أن مطلق النار هو أمين شرطة مسؤول عن تأمين المناطق السياحية.

ومن جانبها، نقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر أمني مصري أنه تم القبض على الشرطي.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها تفحص الأنباء عن تعرض سياح لإطلاق نار في مدينة الإسكندرية شمال مصر.



وأضافت: "هذا الصباح، خلال زيارة سياحية لمجموعة من الإسرائيليين في الإسكندرية بمصر، أطلق أحد السكان النار عليهم، مما أدى إلى مقتل مواطنين إسرائيليين ومرشد مصري محلي. بالإضافة إلى ذلك، هناك إسرائيلي جريح في حالة متوسطة.

تعمل وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء وجيش الدفاع الإسرائيلي، مع السلطات المصرية من أجل إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".