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عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ قتل إسرائيليّاً في عسقلان... كيف حدث ذلك؟

Lebanon 24
08-10-2023 | 05:45
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ القوات الإسرائيلية قتلت إسرائيليا أمس السبت في عسقلان بسبب خطأ في تحديد هويته. (روسيا اليوم)
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