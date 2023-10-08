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عربي-دولي

تزامناً مع الأحداث في غزة... صحيفة أميركيّة تكشف: إسرائيل طلبت مساعدة من دولة عربيّة

Lebanon 24
08-10-2023 | 06:00
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن إسرائيل طلبت من مصر الوساطة لإطلاق سراح الإسرائيليين الذين وقعوا في قبضة عناصر حماس.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين مصريين أنه لا يزال غير واضح بعد عدد الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
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وقال متحدث باسم حماس ومصادر بالسفارة المصرية للصحيفة، إنهم فقدوا الاتصال ببعض النشطاء الذين يحتجزون أسرى إسرائيليين.

ووفقا للصحيفة، قامت السلطات المصرية باتصالات مع الجانب الإسرائيلي ومع حركة حماس عبر قنوات مختلفة، لتقييم الوضع ودعت الجميع إلى الهدوء.
 
وتشير الصحيفة إلى أن الجهود المصرية لم تكلل بالنجاح حتى الآن، حيث تصر إسرائيل على أنه قبل الموافقة على وقف إطلاق النار، من الضروري الرد على هجمات المسلحين. (روسيا اليوم)
 
 
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