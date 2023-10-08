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بينهم مسؤول عسكريّ كبير... معلومات جديدة عن قتلى الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
08-10-2023 | 05:58
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قُتل قائدان في الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين، بحسب ما كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية.

وقتل قائد كتيبة الاتصالات الإسرائيلية 481 المقدم سحر محلوف، خلال اشتباكات مع عناصر حركة حماس في قاعدة رعيم العسكرية، مقر فرقة غزة الإسرائيلية.
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وظهر محلوف في مقطع فيديو نشرته حماس خلال سيطرتها على القاعدة، حيث كان ساقطا أرضا والدم يتدفق من رأسه.

كما لقي قائد لواء مشاة ناحال، العقيد جوناثان شتاينبرغ، حتفه خلال المواجهات في منطقة كرم أبو سالم قرب الحدود مع قطاع غزة، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح المصدر أن شتاينبرغ يعد أكبر مسؤول عسكري إسرائيلي تأكد مقتله حتى ليلة السبت، في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت أسماء عدد من قتلى الجيش الإسرائيلي، بعدما سمح لها الأخير بذلك.

وتضم القائمة المنشورة 17 اسما، تراوحت رتبهم العسكرية بين عقيد ونقيب ورقيب ومقدم وملازم وعريف وجندي، وأعمارهم بين 18 و42 سنة. (سكاي نيوز)
 
 
 
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