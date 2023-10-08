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عربي-دولي

ماذا يشهد أهمّ مطارات إسرائيل؟

Lebanon 24
08-10-2023 | 06:17
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أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد عن وقف استقبال الطائرات الأجنبية القادمة إليها، مع تكدس المسافرين في مطار بن غوريون.
 
 
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ شركات طيران أجنبية ترفض الهبوط في مطار بن غوريون.
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مطار

بن غوريون

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