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إقتصاد

في اليوم الثاني من الإشتباكات... كم انخفضت بورصة تل أبيب؟

Lebanon 24
08-10-2023 | 06:21
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كشفت وكالة رويترز، أن خسارة مؤشرات بورصة تل أبيب تفاقمت إلى أكثر من 6 بالمئة، بعدما كانت قد فتحت على انخفاض بنسبة 4 بالمئة، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة. (الحرة)

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