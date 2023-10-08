في اليوم الثاني من الإشتباكات... كم انخفضت بورصة تل أبيب؟

كشفت وكالة رويترز، أن خسارة مؤشرات بورصة تل أبيب تفاقمت إلى أكثر من 6 بالمئة، بعدما كانت قد فتحت على انخفاض بنسبة 4 بالمئة، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة. (الحرة)





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