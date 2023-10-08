إسرائيلي يبحث عن زوجته وطفلتيه: اقتحموا منزل حماتي

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يُحاول الإسرائيلي أوني آشر، المقيم في قرية غانوت هدار في منطقة شارون، منذ مساء السبت، أن يجد أية معلومات عن زوجته وطفلتيه اللواتي بتن في عداد المفقودين، بعد أن كنّ في زيارة لبيت حماته في كيبوتس نير عوز لقضاء عطلة "سيمحات توراة".وأوضح آشر أن "زوجته وطفلتيه كن قد اتصلن به عندما اقتحم فلسطينيون المنزل، حيث اختطفوهن رفقة حماته".وأضاف: "تتبع هاتف زوجتي يظهر أنه موجود في مدينة خان يونس في قطاع غزة، وأخشى أن تكون هي وابنتاي وحماتي موجودات هناك أيضا".وأشار آشر إلى أن ابنتيه تبلغان من العمر 3 و5 سنوات، مردفا: "لقد تواصلت مع كافة السلطات الأمنية". (الحرة)