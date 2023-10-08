الهجوم "فشل ذريع" لإسرائيل... مقاتلو حماس "دخلوا من الباب الأمامي"

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت تقريرا قالت فيه إن هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل السبت، يشكل فشلا ذريعا للمنظمة الأمنية والعسكرية والسياسية الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن تحرك المقاتلين صوب المستوطنات الحدودية مع قطع غزة، بمثابة "خرق لهالة الدولة التي لا تقهر التي بناها الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية المتبجحة"، حيث خلف الهجوم "تساؤلات عالمية عن الخطأ الذي حدث ووضع قادة إسرائيل أمام تحد من أجل الإنتقام بالقوة الغاشمة على غزة".



ونقلت الصحيفة عن الجنرال الأميركي مارك مونتغمري إنه " متأكد من عدم وجود معلومات أمنية، وإن ضباطا أميركيين بارزين في المنطقة عادوا إلى واشنطن في الأيام الأخيرة، مما يشي أن هذا لم يكن ليحدث لو كانت واشنطن تعرف بالهجوم".



ورأت أن إسرائيل تعاني أخطارا وجودية من ثلاث جبهات، زاعمة أن إيران تقوم بالتنسيق مع الجماعات المسلحة، مثل حماس وحزب الله في لبنان.



ولفتت الصحيفة إلى التطور الذي أحرزته حماس بعد أن قام مسلحوها بتنفيذ عمليات نوعية ضد إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات الشراعية والقوارب بالهجوم في عملية منسقة أظهرت تقدما لا مثيل له، مقابل تعرض الجيش الإسرائيلي لمفاجئة وصدمة غير مسبوقة.



وقال بريان كاتوليس نائب مدير معهد الشرق الأوسط إنه "من الواضح أن هذا الهجوم مخطط له جيدا ولم يكن بين عشية وضحاها ومن المدهش أن إسرائيل وأيا من شركائها لم تكتشف هذا الهجوم أو التخطيط له مبكرا، ما شكل فشلا أمنيا كبيرا في تاريخ "إسرائيل".



وشددت الصحيفة أن عنصر المفاجأة الذي استخدمته حماس كان أكبر عوامل نجاح الهجوم، بالنظر إلى المعدات التقليدية الذي استخدمته حماس خلال المواجهة من أسلحة خفيفة وغير متطورة.

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ووصف خبراء أن هجوم السبت أنه فشل أمني وعسكري ذريع من جانب إسرائيل، وأضافوا للصحيفة: "الإسرائيليون عملوا بقدر كبير لمنع بناء الأنفاق ووسائل الإختراق الأخرى، وها نحن نرى هذا، حيث ظهر أنهم دخلوا من الباب الأمامي".



وتقول الصحيفة إن الكثير من الإسرائيليين في حالة صدمة من قدرة حماس التي يبدو أنها سيطرت على بلدات وقرى اسرائيلية، وتساءلوا عن السبب الذي جعل أقوى الجيوش في العالم غير جاهز لسيناريو خطير مثل هذا. (عربي 21)