الجدل يعود حول القبة الحديديّة... هجمات حماس كشفت نقاط ضعفها

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، إنّ الجدل بشأن اداء النظام الدفاعي للقبة الحديدية عاد إلى الواجهة مع الهجمات الفلسطينية الجديدة.ويعود تاريخ دخول هذه المنظومات حيّز الخدمة عام 2010، واستمر تطويرها لثلاث سنوات من قبل شركة "رافائيل".وبلغت تكلفة تطويرها 200 مليون دولار، فيما يبلغ سعر المنظومة الواحدة 55 مليون دولار.تقنيا، يحتوي رأس الصاروخ المستخدم في القبة على نحو 11 كغ من المواد شديدة الانفجار.وتشمل جهاز رادار ونظام تعقب وبطارية مكونة من 20 صاروخ اعتراضي تحت مسمى "تامير".ويتتبع الرادار القذائف والصواريخ مجهولة المصدر، وتتنبأ البرامج المتقدمة بمسارها وبناء عليها توجه الصواريخ الاعتراضية.ورغم تكلفة المنظومة المرتفعة جدا فهناك عيوب سجلت بشأن فعاليتها، أبرزها أنه لا يمكنها التعامل مع قذائف الهاون من عيار 120 ملم وما دون ذلك، كما أنها لا تعمل على تدمير الصواريخ التي تقل مسافتها عن 4 كم لقصر مسافة الانطلاق. (سكاي نيوز)