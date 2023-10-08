الرقم مرتفع جدّاً... كم بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين؟

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ذكرت القناة 13 العبرية أن حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت إلى نحو 600 قتيل، فيما أفادت وزارة الصحة عن سقوط 500 قتيل حتى الآن.وقالت الصحة الإسرائيلية في تقرير لها، إن 2048 جريحا نقلوا إلى المستشفيات. (روسيا اليوم)