Advertisement

عربي-دولي

الرقم مرتفع جدّاً... كم بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين؟

Lebanon 24
08-10-2023 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1114968-638323749786603756.jpg
Doc-P-1114968-638323749786603756.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت القناة 13 العبرية أن حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت إلى نحو 600 قتيل، فيما أفادت وزارة الصحة عن سقوط 500 قتيل حتى الآن.

وقالت الصحة الإسرائيلية في تقرير لها، إن 2048 جريحا نقلوا إلى المستشفيات. (روسيا اليوم)
Advertisement


مواضيع ذات صلة
على وقع الأحداث في غزة.. كلمة لنصرالله غداً
lebanon 24
08/10/2023 20:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف إسرائيلي مكثف على شرق حي الشجاعية في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
08/10/2023 20:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: ندعو لوقف التصعيد في غزة
lebanon 24
08/10/2023 20:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد: الردّ في غزة "يغير الواقع لأجيال"
lebanon 24
08/10/2023 20:35:23 Lebanon 24 Lebanon 24

غزة

طوفان الاقصى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:15 | 2023-10-08
13:30 | 2023-10-08
13:14 | 2023-10-08
12:55 | 2023-10-08
12:45 | 2023-10-08
12:40 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24